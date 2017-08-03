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Spor

Galatasaray Fernando transferini KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılılar, Fernando transferinde mutlu sona ulaştı

03 Ağustos 2017 19:12

Uzun bir süredir Manchester City'nin Brezilyalı orta sahası Fernando'yu kadrosuna katmak için çalışma yürüten Galatasaray, oyuncunun kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Ayrıca yapılan bildiride oyuncunun bonservisi ile alınacağı bilgisi de yer aldı.

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