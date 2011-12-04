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Spor

Galatasaray Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2011 18:16

-Galatasaray Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 7 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde derbi mücadelesinin ilk hazırlığını gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolculardan dünkü karşılaşmada 90 dakika oynayanlar rejenerasyonun ardından antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından son buldu. Sakatlığı bulunan oyunculardan Yekta Kurtuluş salon ve saha çalışması yaparken, Sabri Sarıoğlu'nun tedavisine devam edildi. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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