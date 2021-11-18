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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

18 Kasım 2021 12:18

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbide Halil Umut Meler görev yapacak. Meler'nn yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Özdamar yapacak.

20 Kasım Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor - Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş - Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük - Fırat Aydınus

16.00 Altay-Adana Demirspor - Hüseyin Göçek

16.00 İttifak Holding Çaykur Rizespor - Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe - Halil Umut Meler

22 Kasım Pazar

20.00 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü - Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe - Zorbay Küçük

 

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