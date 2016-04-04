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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi saatte oynanacak?

Debinin kesin saatinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor

04 Nisan 2016 15:45

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 'ciddi istihbarat' gerekçesiyle iptal eden İstanbul Valiliği, 13 Nisan’da oynanacak olan maç için de detaylı bir çalışma yapıyor.

Fanatik'in haberine göre gündüz oynanması planlanan karşılaşma için yetkililerin planladığı saatin 17.00 olduğu ortaya çıktı.

Hafta içi erken saatte oynanacak bir maça taraftarın gelme problemi yaşayacağını düşünen Galatasaray Kulübü ve yayıncı kuruluşun bu plana sıcak bakmadığı ögğrenildi.

Debinin kesin saatinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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