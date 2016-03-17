Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Newroz için alınan önlemler sebebiyle Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin erteleneceği iddialarını yalanladı. Demirören, derbinin belirlenen gün ve saatte yapılacağını söyledi.

Radikal'in haberine göre, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören , Pazar günkü derbinin newroz bayramı nedeniyle Pazartesiye kaydırma söylentilerine açıklık getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, birkaç gündür sosyal medyada gündem olan "Galatasaray- Fenerbahçe Derbisinin nevruz bayramı kapsamında alınacak güvenlik önlemleri nedeniyle Pazartesi’ye alınacağı" söylentilerine "Yok öyle bir şey. Derbi pazar günü açıklanan saatinde oynanacaktır" yanıtını verdi.