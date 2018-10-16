Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzattı

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Terim, boş mukaveleye imza attı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüzden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş"