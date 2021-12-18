Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Video Yardımcı Hakem olarak Mete Kalkavan görev yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

Galatasaray'ın ilk 11'i

İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne.

Galatasaray galibiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.

Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Sol kasık adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine devam edilen Marcao'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 27. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

Medipol Başakşehir'in formu

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.