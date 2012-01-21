-Galatasaray, Eskişehir'de 3 puan peşinde İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, galibiyeti hedefliyor. Ligde üst üste 9 maçını kazanan ve Eskişehirspor'u da mağlup ederek hem 3 puan almayı hem de kendi üst üste galibiyet rekorunu kırmayı hedefleyen Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Eboue'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Baros ve Yekta oynayamayacak. Galatasaray'da, 3'er sarı kartı olan Muslera ve Riera ise ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Eskişehirspor maçında sarı kart görmeleri halinde, sarı-kırmızılıların 25 Ocak Çarşamba günü Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Eskişehir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eskişehirspor-Galatasaray maçını, Cüneyt Çakır yönetecek.