Mostafa Mohamed'in 2 golüyle kazanan Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 kazandı.

İlk 45 dakikada iki takım da genel anlamda etkisiz bir performans gösterirken maçtaki ilk net gol pozisyonu gol oldu. 38. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Emre içeri çevirdi yakın mesafeden Onyekuru'nun kafasını Göktuğ çıkardı, boşta kalan topa Mohamed vurdu ve takımını öne geçirdi.

45+1. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Arda ofsayt olduğu için hareketlenmedi, pozisyonu devam ettiren Mohamed sağ çaprazdan vurdu ve topu ağlara gönderdi. Maçın ilk yarısı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.