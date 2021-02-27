Mostafa Mohamed'in 2 golüyle kazanan Galatasaray, liderliğini sürdürdü

İkinci yarının 65. dakikasında Galatasaray atağında ceza alanında topla buluşan Arda, sağındaki Emre'ye bıraktı onun ceza alanı ön çizgisi üzerinden vuruşunda top ağlara gitti. Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrası pozisyonun öncesinde Onyekuru topu elle kontrol ettiği için golü iptal etti.
74. dakikada Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan pasla Aatif ceza alanında buluştu dar açıdan vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
Bu pozisyondan kısa bir süre sonra dakika 80’de sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza alanında topla buluşan Emrah ortaya çevirdi Aatif gelişine vurdu ancak top auta gitti.
Uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao, 86. dakikada oyuna dahil oldu.
Karşılaşmada başka önemli bir pozisyon olmazken maç, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.