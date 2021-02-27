T24 LogoT24 Logo
Spor

Mostafa Mohamed'in 2 golüyle kazanan Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

27 Şubat 2021 19:00

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım Mostafa Mohamed'in golleriyle 2-0 kazandı.

İlk 45 dakikada iki takım da genel anlamda etkisiz bir performans gösterirken maçtaki ilk net gol pozisyonu gol oldu. 38. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu Emre içeri çevirdi yakın mesafeden Onyekuru'nun kafasını Göktuğ çıkardı, boşta kalan topa Mohamed vurdu ve takımını öne geçirdi.

45+1. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Arda ofsayt olduğu için hareketlenmedi, pozisyonu devam ettiren Mohamed sağ çaprazdan vurdu ve topu ağlara gönderdi. Maçın ilk yarısı 2-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının 65. dakikasında Galatasaray atağında ceza alanında topla buluşan Arda, sağındaki Emre'ye bıraktı onun ceza alanı ön çizgisi üzerinden vuruşunda top ağlara gitti. Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrası pozisyonun öncesinde Onyekuru topu elle kontrol ettiği için golü iptal etti.

74. dakikada Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan pasla Aatif ceza alanında buluştu dar açıdan vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra dakika 80’de sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza alanında topla buluşan Emrah ortaya çevirdi Aatif gelişine vurdu ancak top auta gitti.

Uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao, 86. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada başka önemli bir pozisyon olmazken maç, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

 
galatasarayerzurumspormaçcanlı anlatımsüper lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24