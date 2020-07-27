Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in sona ermesi ile Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. beIN Sports'un haberine göre; Sarı Kırmızılı ekip, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezonu çalkantılı bir şekilde geçiren Galatasaray'da transfer hızlı bir şkeilde başladı. Sivasspor'un sabah saatlerinde veda ettiği 25 yaşındaki futbolcunun yeni adresi de çok geçmeden belli olmuş oldu. Emre Kılınç bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Emre Kılınç, bu sezon 28 Süper Lig maçında forma giydi ve 8 gol, 5 asistlik performansa imza attı.