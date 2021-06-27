Galatasaray, Edin Visca için görüşmelere bu hafta başlayacak

Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Edin Visca için Başakşehir Kulübü'yle görüşmelere bu hafta başlayacak.

Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in talep ettiği kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe'nin de uzun süredir transfer gündeminde yer alan Visca'nın bonservisi için, paranın yanı sıra kadrodaki bazı oyuncuların takasta kullanılması da düşünülüyor.

Fanatik'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı kulüp, Visca transferinde sürecin uzamaması için ne gerekiyorsa yapacak. Hatta yönetime yakın kaynaklar, pazarlıklarda beklenen mesafenin kat edilememesi halinde, görüşmelerin kulübe zarar vermemesi adına sonlandırılacağı ve vakit kaybedilmeden alternatif isimlerle görüşüleceği bilgisini aktarıyor. Asıl hedef ise Visca'yı, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki PSV maçlarından önce transfer ederek UEFA listesine yazdırabilmek.