-Galatasaray Eboue ile görüşmelere başladı İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue'nin transferi için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emmanuel Eboue ve kulübü Arsenal ile resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.