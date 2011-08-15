T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Eboue ile görüşmelere başladı İSTANBUL (A.A)

15 Ağustos 2011 17:30

-Galatasaray Eboue ile görüşmelere başladı İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue'nin transferi için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emmanuel Eboue ve kulübü Arsenal ile resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24