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Spor

"Galatasaray, Dumankaya ile sözleşmesini feshetti" iddiası

Galatasaray'ın sponsoru Dumankaya Holding'in yöneticileri geçen hafta "paralel yapı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı

27 Nisan 2016 12:30

Galatasaray'ın göğüs reklamı aldığı, "paralel yapı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta yöneticilerinin tutuklandığı Dumankaya ile sözleşmesini, "anlaşmadaki yükümlülükler yerine getirilmediği" gerekçesyile feshettiği öne sürüldü.

AMK'nın haberinde yer alan iddiaya göre; sarı-kırmızılı futbolcular, cuma günü oynanacak Bursaspor maçına, göğüs reklamı olmadan çıkacak. Yönetim, oluşacak zararı karşılamak için başka firmalarla görüşecek.

 

Anlaşma metninde neler yer alıyordu?

 

Sezon başında Dumankaya ile anlaşan  Galatasaray,  Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı:

"27.10.2015 tarihli Protokol ile  Galatasaray  Futbol A Takımımızın, Spor Toto Süper Lig ve  Türkiye Kupası maçlarında giyeceği forma reklamı ile görünürlük haklarının pazarlanmasını devrettiğimiz bağlı ortaklığımız  GalatasarayGayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş, ilgili reklam haklarına ilişkin olarak Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile;

2015-2016 sezonlarında 9.000.000-TL,
2016-2017 sezonlarında 10.000.000-TL ve
2017-2018 sezonunda 11.000.000-TL bedel karşılığında sözleşme imzalamıştır."

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