Galatasaray doludizgin: 4-1

Galatasaray, kendi sahasında Kayserispor'u da 4-1 mağlup ederek ligde oynadığı üçüncü maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı.



Levadia Talinn ile Avrupa Ligi play-off maçından sonra Rijkaard'dan herkes Denizlispor maçındaki gibi revizyon yapmasını bekliyordu.



Hollandalı teknik adam bu kez tam kadroyla çıkmayı tercih etmişti.



Kayserispor'da ise Tolunay Kafkas, Mehmet Eren'i defansın sağında oynatırken, Ariza Makukula ve Cangale ile gol aradı ilk yarı boyunca.





Maçın ilk dakikalarında Cangale bilinen çalımlarıyla ceza sahası içine girmesine rağmen Makukula bekleneni yapamadı.



Dakikalar 14'ü gösterdiğinde kaptan Arda'nın yarım volesi sonucu topu önünde bulan Baros kaleci Souleymanou'dan önce topu ağlara göndermeyi başardı.



Kayserispor beraberlik golü için zaman zaman Galatasaray kalesine yüklenirken ilk yarının kahramanı olan, Makukula sahneye çıktı ve takımının beraberlik golünü kafayla Galatasaray ağlarına gönderdi.



Aynı Makukula hızını alamadı ve bu golden 4 dakika Kayserisporlu arkadaşlarının uzun süre itiraz ettiği kornerden Arda'nın ortasında kaleci Souleymanou'dan önce kafasını uzatarak bu kez golü kendi kalesine atıyordu. <br> <br>Bu golden hemen 1 dakika önce de Kayserispor'da sakatlanan Toledo'nun yerine genç Savaş Yılmaz'ı oyuna sürdü Tolunay hoca.



Galatasaray ekip ikinci yarıya Keita-Elano değişikliğe ile, Kayserispor ise Gökhan Emreciksin-Olembe değişikliği ile başladı.



Bu oyuncu değişiklikleri ilerleyen dakikalarda gösterecekti ki, Galatasaray yarayacak, Kayserispor'a ise yaramayacaktı.



O Elano 62. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası önünde kendisine gelir gelmez sol ayağınla müthiş bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı.



88'de ise Arda'nın asistinde Baros kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak, skoru belirledi.



Bu sonuçla Galatasaray ligde 3 maçta üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a çıkartırken, Kayserispor ise ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.