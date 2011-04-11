-GALATASARAY DİVAN KURULU TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu nisan ayı olağan toplantısı, 13 Nisan Çarşamba günü yapılacak. İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda, 14 Mayıs 2011 tarihinde 2. toplantısı yapılacak olan olağanüstü seçim genel kurulu öncesinde, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan kulüp ve bağlı ortaklıkları konsolide mali tabloları Ömer Tanrıöver tarafından irdelenecek, üyelere kulüp mali durumu hakkında özet bilgi sunulacak. Toplantıda ayrıca, divan kurulu iç yönetmeliği taslağı görüşülerek son şekli oya sunulacak.