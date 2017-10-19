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Spor

Galatasaray derbiye hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü

19 Ekim 2017 23:45

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor\'un yönetimindeki antrenman, ilk bölümde yapılan çeşitli ısınma oyunlarıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, antrenmanın devam eden kısmını hücum organizasyonları üzerine ayırdı. Ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Son bölümdeki taktik varyasyonların denendiği çift kale maç sonrasında antrenman tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.15\'te Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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