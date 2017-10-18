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Galatasaray derbiye hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü

18 Ekim 2017 00:11

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde sürdürdü.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra hafif tempolu koşu yapan sarı-kırmızılı takım, ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Ardından gerçekleştirilen topa sahip olma çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah salonda akşam ise sahada gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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