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Spor

Galatasaray derbide en kötü istatistiğe imza attı!

Ceza sahasına iki kez girebilen Galatasaray bu sezon Süper Lig’de bir maçta rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım oldu

21 Kasım 2016 15:20

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında adeta döküldü. 83. dakikaya kadar Fenerbahçe ceza sahasına giremediler. Karşılaşma boyunca ceza sahası içinden şut atamadılar. Maç boyunca 1 isabetli şut çekebildiler, 1 korner kazandılar.

Son derece kötü bir futbol ortaya koyan sarı kırmızılılar 83. dakikaya kadar Fenerbahçe ceza sahasına giremezken, isabetli tek şutları da ceza sahası dışından geldi.

Hürriyet'in haberine göre; Jan Olde Riekerink’in öğrencileri 90 dakika boyunca ceza sahası içinde Volkan Demirel’in kalesine hiç isabetli şut gönderemedi. Ceza sahasına iki kez girebilen Galatasaray bu sezon Süper Lig’de bir maçta rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım oldu.

 

İsabetli orta yapamadı

 

Sarı kırmızılılar topla oynama oranlarında rakiplerine yüzde 59’a 41 üstünlük sağlarken meşin yuvarlakla tam 561 kez buluştular (Fenerbahçe 450) fakat bu istatistiği saha içi üstünlüğe çeviremediler.

Nitekim Galatasaraylı oyuncular 90 dakika boyunca ceza sahasına sadece 6 orta yaptılar ve bunların hiçbirinde isabet sağlayamadıyar.

Galatasaray maç boyunca beş şut çekerken bunların dördü auta gitti. 

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