-GALATASARAY DERBİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, salonda yarım saat kuvvet çalışması yapan futbolcuların, daha sonra sahada topla pozisyon çalışmaları yaptıkları bildirildi. Sakatlıkları geçen Lorik Cana ile Serdar Özkan'ın antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı belirtildi. Milan Baros ile birlikte kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde sahada çalışmalarına devam eden Arda Turan'ın antrenmanın son bölümünde takımla birlikte çalıştığı ifade edildi. Serkan Kurtuluş ve Mustafa Sarp'ın da fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdükleri açıklandı. Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecek. -BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU Bu sezon sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta gündem yine sakat futbolcuların durumu oldu. Siyah-beyazlılarda, tecrübeli kaleci Rüştü Reçber'in 28 Kasım Pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesinde oynamasının zor olduğu, son haftalarda şans bulan savunma oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ün durumunun ise 26 Kasım Cuma günü netlik kazanacağı açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Rüştü'nün Galatasaray maçında oynamasının zor olduğunu, Ersan, Ernst ve Aurelio'nun durumlarının ise önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi. Urgun'un verdiği bilgilere göre sakat oyuncuların durumu şöyle: Ekrem Dağ: Tedavisi devam ediyor. İki hafta sonra koşulara başlayacak. Bobo: Almanya'da tedavisine devam ediliyor. 26 Kasım Cuma günü doktor Wolfhard Müller'den gelecek rapor doğrultusunda tedavisine Almanya'da mı, yoksa Türkiye'de mi devam edileceğine karar verilecek. Nihat Kahveci: Kontrolleri yapıldı. Tedavisine devam ediliyor. Ricardo Quaresma: Tedavisine programı doğrultusunda devam ediliyor. Matteo Ferrari: Son kontrolleri yapıldı. Kuvvet çalışmasına başlayacak. İki hafta içinde takımla birlikte çalışabilecek. Tomas Sivok: Tedavisine devam ediliyor. Rüştü Reçber: Sağ dizinde ağrıları var. Tedavisine devam ediliyor. Galatasaray derbisinde oynaması zor. Ersan Gülüm: Son kontrolleri yapıldı. Kas içinde kanaması hızla geriledi. Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı cuma günü netleşecek. Fabian Ernst: Konyaspor maçında sol üst adalesine aldığı darbe sonrası sertleşme bulunuyor. Tedavisi yapıldı. Yarın sabah yapılacak kontrolden sonra takımla çalışıp çalışamayacağı netleşecek. Mehmet Aurelio: Konyaspor maçında sol kasığında sertleşme oldu. Tedavisi yapıldı. Yarın sabah yapılacak kontrolden sonra takımla çalışıp çalışamayacağı netleşecek.