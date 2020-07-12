Galatasaray, deplasmandaki 6. yenilgisini aldı

Galatasaray, MKE Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig’de deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’in 32’nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Ankaragücü, Oscar Scarione’nin penaltıdan bulduğu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 29’a yükseltti. Ligde 8 maçtır kazanamayan Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig’deki son deplasman galibiyetini Fenerbahçe karşısında 3-1’lik skorla almıştı. Son olarak MKE Ankaragücü’ne dış sahada mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’den sonra oynadığı 5. müsabakada 3. yenilgisini aldı. Diğer 2 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bu sezon ligde deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. 21 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.