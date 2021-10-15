Galatasaray'dan "Squid Game" göndermeli 4 yıldız paylaşımı

Galatasaray, Beşiktaş'ın Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından "Squid Game" dizinine gönderme yaparak "4 yıldız" paylaşımı yaptı.

Galatasaray, son günlerin popüler dizi serisi Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

Son günlerin fenomeni Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu, sosyal medyada adeta viral oldu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı: