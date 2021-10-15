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Spor

Galatasaray'dan "Squid Game" göndermeli 4 yıldız paylaşımı

"Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz"

15 Ekim 2021 22:36

Galatasaray, Beşiktaş'ın Başakşehir'e mağlup olduğu maçın ardından "Squid Game" dizinine gönderme yaparak "4 yıldız" paylaşımı yaptı.

Galatasaray, son günlerin popüler dizi serisi Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

Son günlerin fenomeni Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu, sosyal medyada adeta viral oldu.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

 

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