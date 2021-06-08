Galatasaray'dan Ryan Babel kararı

Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 2.sırada tamamlayan ve Bankalar Birliği ile anlaşmasını revize eden Galatasaray, 56 milyon euro olan Futbol A Takım bütçesini yeni sezonda yüzde 20 düşürmek zorunda. Yeni yönetimin ilk işi Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin 9 milyon euroyu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak olacak. Sarı-kırmızılı takımda Hollandalı Ryan Babel ise, gönderilecek oyuncular listesinde değil.

Sabah'ın haberine göre; bu iki yıldızdan sonra 3.4 milyon euro ile takımın en fazla kazananı olan Ryan Babel "Gönderilecekler listesinde" değil.

İşte 5 maddede Babel'in takımda devam etme nedeni:

1- Hollandalı yıldız nisan ve mayıs aylarında sergilediği performansla Galatasaray'ı şampiyonluk yarışına ortak etti. Geçtiğimiz sezonu 8 gol-5 asistle tamamladı.

2- EURO 2020 için Hollanda Milli Takımı'ndan davet alamadı ve turnuvada piyasa yapma ihtimali ortadan kalktı.

3- Babel 1 yıl kalan sözleşmesini Galatasaray'da tamamlamak istiyor ve yine ücretinde yüzde 15 indirim yapmaya hazır.

4- Mostafa Mohamed, Tokyo Olimpiyatları'nda olacağı için temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında yok. Diagne satılacak. Falcao ise güven vermiyor. Sarı-kırmızılı takım yeni sezona forvette Ryan Babel'le başlamanın planlarını yapıyor.

5- Tatilde de bireysel antrenmanlarını aksatmayan 34 yaşındaki oyuncu, haftaya Florya Metin Oktay Tesisleri'ne fizik olarak hazır gelecek.

Babel’in geçen sezonki performansı

Geride bıraktığımız sezonda Ryan Babel ligde 32 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise skor üretemedi. Babel daha önce Ajax, Fulham, Beşiktaş, Deportivo, Al Ain, Kasımpaşa, Ajax, Hoffenheim ve Liverpool’da oynamıştı.