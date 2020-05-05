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Spor

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

05 Mayıs 2020 15:10

Galatasaray Kulübü, geride kalan haftada hastaneye yatırılan başkan Mustafa Cengiz hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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