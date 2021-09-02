Galatasaray'dan Marcao kararı

Galatasaray, kadro dışı bıraktığı Marcao'yu affetmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in isteğiyle Brezilyalı oyuncunun ismini UEFA'ya bildirilecek listede yer verecek.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında yaşanan krizin ardından Brezilyalı kadro dışı bırakıldı. Marcao, TFF tarafından da 8 maç cezaya çarptırıldı.

Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki stoper için af çıkarmaya hazırlanıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre Napoli ile görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Galatasaray'da Marcao'nun affı gündeme geldi. Fatih Terim'in isteğiyle Marcao'nun ismi UEFA listesine dahil edilecek.

Nelsson'un yanına

Marcao takıma katıldığında Nelsson'un partneri olacak ve Luyindama yedek kulübesine çekilecek. Ancak transfer dönemi kapanmayan ülkelerden Brezilyalıya iyi teklif gelirse oyuncunun satışına onay çıkacak.