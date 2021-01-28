Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nun askerliğe çağrıldığı iddiasıyla ilgili açıklama

Bugün bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı iddialarına kulüpten açıklama geldi. Sarı-kırmızılılar iddiaları yalanladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır.

Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla,