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Koronavirüs

Galatasaray'dan futbolcu maaşlarıyla ilgili açıklama

09 Ekim 2020 20:13

Galatasaray Kulübü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu. 

Galatasaray Kulübü, futbolcu maaşlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."

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