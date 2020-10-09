Galatasaray'dan futbolcu maaşlarıyla ilgili açıklama
09 Ekim 2020 20:13
Galatasaray Kulübü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, futbolcu maaşlarına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."