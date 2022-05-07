Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "kupa" göndermesi

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 28 şampiyonluk talebine, Galatasaray Müzesi'nden yanıt verdi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk açıklamasının ardından ezeli rakibine cevap verdi.

"Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp" sözleriyle GS TV'den yayın yapıldı.

GS TV'den yapılan yayın sırasında Galatasaray'ın Türkiye'de ve Avrupa'da kazandığı kupalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Galatasaray'ın tüm spor branşlarında kazandığı kupalara vurgu yapıldı.

"Rakip taraftarlar da gelsin"

GS TV Spikeri Alican Baykın yayın sırasında "Diğer takım taraftarlarını da Galatasaray Müzesi'ne bekliyoruz. Sayamayacağımız kadar kupa var. Sanırım diğerlerinin müzesinde bu kadar kupa yer almıyordur. En baştan başladık, hala bitiremedik" ifadelerini kullandı.