Galatasaray'dan Fatih Altaylı açıklaması: Hukuki ve disiplin işlemi başlatıldı

Bu zatın yine aynı program içerisinde her şartta takımına destek veren büyük Galatasaray taraftarları için kullandığı ifadeler de kabul edilemez niteliktedir.

Söz konusu kanalda yapılan programda Fatih Altaylı'nın kullandığı ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır."

Fatih Altaylı ne demişti?

Gazeteci Fatih Altaylı, Kasımpaşa’nın Fenerbahçe ve Galatasaray’a ‘Bedelsiz’ bir şekilde futbolcu vermesini TFF'ye taşıtan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu eleştirirken "Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı'' dedi.

Trabzonspor, harcama limitlerini gerekçe göstererek, Kasımpaşa’nın Fenerbahçe ve Galatasaray’a ‘Bedelsiz’ bir şekilde futbolcu vermesini TFF’ye taşımasının ardından Fatih Altaylı, Blomberg TV’de, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na sert tepki gösterdi.

Fatih Altaylı, Kasımpaşa'nın geçmiş yıllarda Trabzonspor'a 'kıyak geçtiğini' anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı. Özer Hurmacı'yı alıp 4 sene parasını ödemediler, UEFA borçsuzluk kağıdı istedi. Turgay Ciner'le konuşmam için ricacı oldular. Turgay Ciner bana '4 senedir ödemiyorlar' dedi ama belgeyi verdi. Kasımpaşa kulübü, Özer Hurmacı için senden bonservis bedeli almayınca sesin çıkmaz. Aynısını Fenerbahçe'ye yapınca kaos.''

''Ahmet Ağaoğlu klinik bir vaka''

Ahmet Ağaoğlu için 'klinik bir vaka' diyen Altaylı, ''Tüm desteklere rağmen başarısız olan Trabzonspor yönetiminin hezeyanıdır bu. Ahmet Ağaoğlu klinik bir vaka. Türk sporunun içinde olmaması gereken bir adam. Spor ile tüm ilişkisi kesilmeli. Siyaset normal ötesi destek verdi, Ahmet Ağaoğlu beceremedi. Adam gibi yönetmiş olsan şampiyon olurdun. Ayrıca herkes borçlarını TL'ye dönerken, 'Nasılsa devlet arkamda, bol keseden harcarım' diyerek tedbir almamış. Trabzonspor'u batağa sürüklüyor." dedi.

''Zeka seviyesi beni anlamaktan uzak''

Altaylı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için de ''19 kulüp Bankalar Birliği anlaşmasının faizi yüksek, 5 yılda bu parayı ödeyemeyiz diyor. Doğru. Mustafa Cengiz'e, "19 kulüple hareket edin" dedim. Zeka seviyesi beni anlamaktan uzak olduğu için 'Zengine biat' anlıyor. Ali Koç diye algılıyor." ''Galatasaray'ı tarikatçı ultraslan'dan kurtaracağız'' Fatih Altaylı, son olarak ''Galatasaray'ı tarikatçı ve mafya bozuntusu ultraslan'dan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.