Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e 5 yıllık imza attı

Galatasaray, Mustafa Kapı'nın Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız temsilcisi, böylelikle Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından kadrosuna 4. Türk oyuncuyu takviye etti.

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da dikkat çeken bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, genç futbolcunun Lille'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin Euro yetiştirme bedeli kazanacak.

Sarı-kırmızılılar 18 yaşındaki futbolcuyu 2014 yılında Denizlispor'un altyapısından Florya'ya getirmişti. Geçen sezon A Takım ile de antrenmanlara çıkan oyuncu, şubat ayında kadro dışı kalmıştı.