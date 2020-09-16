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Spor

Galatasaray'dan 83 milyon liralık tasarruf

16 Eylül 2020 09:47

Galatasaray, maaş indirimlerinden toplam 83 milyon TL tasarruf yaptı. Son olarak Ryan Donk'un da maaşında indirime gitmesi, kulübü ve yönetimi rahatlattı.

TFF'nin yeni sezonda %15 sapma ile birlikte 493.3 milyon TL harcama limiti koyduğu sarı-kırmızılılar, şu ana kadar takım bütçesinde 83 milyon TL tasarruf sağladı.

Bir ay içinde 80 milyon TL tasarruf eden yönetim, Falcao'nun da, 1.9 milyon Euro'luk bonuslarından vazgeçmesini sağladı. Younes Belhanda ve Ryan Babel'i de satmaya çalışan Galatasaray, takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine indirmeyi planlıyor.

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