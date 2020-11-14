Galatasaray'da yeni yönetimi kriz bekliyor!

Galatasaray’da olağanüstü seçimin yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, bunun gerçekleşmesi durumunda gelecek yönetimi büyük bir kriz bekliyor.

Galatasaray'da Aralık ayı için seçim kararı alındı. Galatasaray Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısı için üyelerine çağrıda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün ‘olağanüstü seçim genel kurul toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

Sarı-kırmızılıların bununla ilgili olarak İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden de Galatasaray Lisesi’nde genel kurul yapmak için onay alması gerekiyor.

Yeni yönetim ilk hafta 15 milyon euro ödeyecek

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin aldığı genel kurul kararının uygulanıp uygulanmayacağı tartışma konusu olurken, bunun gerçekleşmesi durumunda yeni yönetimin kucağına adeta bomba (!) bırakılacak.

İşte Galatasaray’ın aralık ayı gerçekleri:

1. Mevcut yönetim, Bankalar Birliği ile revize edilmesi (7+2 sene) gereken sözleşmeye imza atamıyor. Başkan ve yöneticiler böyle bir anlaşma halinde şahsi kefaletlerini gösterecek.

Bu riske girmeleri şimdilik söz konusu değil. Ayrıca seçime gidileceği için bankalardan kredi alınması da mümkün görünmüyor.

2. Futbolculara iki aydır ödeme yapılamıyor. Bunun futbol takımına olumsuz yansımasından çekiniliyor. 31 Aralık’a kadar da oyunculardan borçsuzluk kağıdı alınması gerekiyor.

Aralık’ta seçim olması halinde yeni gelecek yönetim mazbatayı alır almaz daha ilk hafta 15 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

3. 5 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi için de Florya’da büyük beklentiler var. Ancak bunun işin görüşmelerin ve temasların erken başlaması lazım. Sarı-kırmızılılar oyuncu satmadan alamıyor. Bu nedenle hangi oyuncu veya oyuncuların satılacağı, kulüpler ve oyuncularla görüşmeler, kimlerin alınacağı gibi önemli konular var ve bu da gerçekleşemiyor. (Fanatik)