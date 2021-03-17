Galatasaray'da 'stat işletme direktörü' ile yollar ayrıldı

Stadyum zemini eleştirilen Galatasaray'da, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

Türk Telekom Stadyumu'nun zemini, yoğun yağış ve soğuk havanın etkisiyle bozulmuş, bu durum teknik direktör Fatih Terim ve oyuncuların tepkisini çekmişti. Futbolcularda Younes Belhanda, zemine yönelik yönetime eleştirilerinin ardından sözleşmesi feshedilerek takımdan gönderilmişti.