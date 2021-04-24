Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Antalya kampına dahil edildi

Galatasaray, üç testi negatif çıkan Mostafa Mohamed'in Antalyaspor maç kampına dahil edildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Koronavirüs karantina süresi dolan Mısırlı santrafor Mostafa Mohamed, Antalya kampına dahil edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mostafa Mohamed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.