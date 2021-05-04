Galatasaray'da Işın Çelebi'den başkan adaylığı hamlesi

Galatasaray'da gözler 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu şu ana kadar başkanlık seçimi için aday olan isimler arasında yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra Galatasaray'da Işın Çelebi'nin de başkanlığa aday olacağı ileri sürüldü.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz de hazırlıklarını yaparken bugün gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı çok kritik önem taşıyor. O toplantıdan çıkacak sonuçlar sarı-kırmızılı kulübün geleceğinde belirleyici olabilir. Diğer taraftan Galatasaray kamuoyu sürpriz bir aday çıkar mı sorusunu sorarken, eski yöneticilerden ve eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi'den hamle geldi.

Recevik ve Özkan da onunla

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin haberine göre Işın Çelebi, liste başvurunun son teslim tarihine kısa bir süre kala, ekip oluşturma çalışmasını başlatırken Galatasaray yönetici Mahmut Recevik ve üyelerden Begüm Özkan, Çelebi'nin listesinin oluşması için uğraş veriyor. Eğer hedeflenen liste oluşursa eski yönetici başkan adayı olacak. Ancak istenilen liste oluşmazsa vazgeçilecek.

Işın Çelebi, Polat döneminde görev yapmıştı

Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürüten isim Işın Çelebi'ydi. Işın Çelebi, Türk siyasetçi ve aynı zamanda akademisyenlerden biri olarak bilinir. ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunu olan Çelebi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı. İngilizce bilen Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yapmıştı. Bir dönem Ekonomi'den Sorumlu Devlet Bakanlığı da yapan Işın Çelebi, 70 yaşında.