Galatasaray'da Işın Çelebi, başkan adaylığından çekildi

Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, 7 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak. Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.

Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Çelebi, "6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.

"Biz kesinlikle çekinmiyoruz. Biz Galatasaray'ın karanlığını istemiyoruz. Kalbi duran hastaya şok vermek istiyoruz" diyen Işın Çelebi, "Mücadele etmeye devam edeceğiz. Protesto etmiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz. Biz Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarmak zorundayız. Yeniden barışı ve huzuru getirmek için yola çıktık. Bu seçim bence bölünmüşlüğü derinleştirecek bir seçim. Kendi iflas etmiş işlerini düzene koyulması için girişilmiş bir durum" ifadelerini kullandı.