Galatasaray'da ilk hedef Gedson Fernandes

Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan ancak Avrupa Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek sarı kırmızılılarda takıma takviye yapmak için girişimler devam ediyor.

Yönetim, devre arası transfer döneminde en fazla mesaiyi Gedson Fernandes için harcayacak.

Galatasaray, Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda ısrarcı. Gedson için sezon başından bu yana görüşmeler sürerken; yönetim, Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor.

Benfica’nın "daha önce kadro planlamamızda yer alacak" dediği Gedson, bu sezon şu ana kadar sadece 47 dakika süre aldı. Genç oyuncunun, bu durumdan dolayı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Takviye yapılması beklenen bir diğer mevki ise santrfor. Diagne’nin sakatlığı, Muhammed'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle golcü arayışının olduğu belirtildi. Listede birçok isim bulunurken, menajerlerin Krzysztof Piatek’i önerdiği ifade edildi.

Polonyalı futbolcunun, yarım sezon için 1 milyon 200 bin euroya sarı kırmızılı formayı giyebileceği gelen haberler arasında. Hertha Berlin'in sözleşmeli oyuncusu olan Piatek, daha önce Genoa ve Milan gibi takımlarda da oynadı.

Transfer listesinde Bakambu’nun da yer aldığı öğrenilirken, teknik heyetin golcü konusunda henüz kararını vermediği kaydedildi.

Luyindama'ya talipler var

Diğer yandan Galatasaray'da yolların ayrılacağı futbolcular konusunda önemli gelişmeler yaşanabilir. Sözleşmesini uzatılan Luyindama’ya, Belçika Ligi’nden taliplerin olduğu öğrenildi.

Yönetim, kulübün ekonomik menfaatlerini karşılaması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünüyor. Galatasaray'ın ayrıca DeAndre Yedlin için gelebilecek teklifleri de değerlendireceği belirtildi. (TRT Spor)