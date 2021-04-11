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Spor

Galatasaray'da idmanda çarpışan Falcao ile Kerem hastaneye kaldırıldı

11 Nisan 2021 13:56

Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Süper Lig'in 35'inci haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılıların idmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Çalışma sırasında Falcao ile Kerem kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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