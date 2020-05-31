Galatasaray'da hedef Nuri Şahin

Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin’i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek

Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre Hasan Şaş'la başlayan teknik heyetteki değişimi sezon sonu hızlandıracak olan sarı-kırmızılılar, Terim'in de onayıyla Nuri'ye sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor. Ancak gurbetçi yıldız, sadece futbolculuk yönüyle değil, idareci kimliğiyle de düşünülüyor.

Harvard'da spor, medya işletmeciliğinden mezun olan Nuri üç yıl sonra Galatasaray'da idari kadroda yer alacak. 4 dil bilen, uluslararası tanınırlığı olan Nuri, sarı-kırmızılılara profesyonel anlamda ivme kazandıracak bu projenin ilk önemli meyvesi olacak. Halen Werder Bremen forması giyen 31 yaşındaki orta sahanın, sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bremen, Bundesliga'da küme düşme adaylarından biri. Nuri Şahin, uzun vadeli bu planlamayla Galatasaray'da görev almaya sıcak bakıyor.