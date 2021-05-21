Galatasaraylı Feghouli'ye komşudan talip çıktı

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sofiane Feghouli için Yunanistan basınından sürpriz bir iddia geldi. Habere göre Olympiakos, 31 yaşındaki Cezayirli futbolcuya 3 yıllık teklif yaptı.

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'ye talip oldu.

Sport24'ün haberine göre, bu sezon çok fazla süre alamayan Feghouli takımdan ayrılmayı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı konumda bulunmak isteyen Olympiakos, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

2017 yazında Galatasaray'a katılan Sofiane Feghouli, Galatasaray formasıyla 132 maçta 29 gol atıp, 27 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu kulüp kariyerindeki bütün kupaları Sarı-Kırmızılı kulüpte kazandı. 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Feghouli, 1 Türkiye Kupası ve 1 Turkiye Süper Kupası kazandı.