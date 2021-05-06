Galatasaray'da Feghouli krizi kapıda

Bu sezon performansı büyük tartışma konusu olan Sofiane Feghouli, son 3 maçta 1 dakika bile forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Cezayirli yıldızın ismi yeni sezon öncesi "gönderilecekler" listesinde yer alıyor. Ancak Feghouli'nin, başka bir takıma transfer olma taraftarı olmadığı belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euroluk maaşı bırakarak takımdan ayrılmak istemiyor.

Bu nedenle Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir Feghouli krizi bekliyor. 31 yaşındaki futbolcuya Körfez ülkelerinden talipler olduğu ancak Feghouli'nin Avrupa dışına çıkmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında. (Takvim)