Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübe başkan adayı olduğunu açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray kulüp başkanlığına aday olduğunu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Hamamcıoğlu, "Ben Galatasaray'da yetiştim, kim olduğumun cevabı da Galatasaray'da gizli. Ben her gün Galatasaray'ı yaşayanlardanım. Büyüklerimiz bize her zaman soru sormayı öğretti, biz de hep sorguladık. Ne doğru, ne yanlış hep o gözle baktık, anlamaya çalıştık. Ben Galatasaraylıyım, şikayet etmek yok genlerimde. Bir Galatasaraylı olarak görevlerim ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım. Camiamızın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray Başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüe dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız Galatasaray'a güven." ifadelerini kullandı.