Galatasaray'da derbi sonrası Donk kararı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Ryan Donk gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızlılar, Donk ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Skorer'in verdiği habere göre Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme yenileme konusunda görüşmelere başlayacak.

Sezon başında sözleşmesi yeniden uzatılan Ryan Donk, indirimi kabul ederek 515 bin 750 euro garanti ücret almayı kabul etmişti.

35 yaşındaki Donk, 2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılı takıma transfer edilmişti.

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