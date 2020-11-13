Galatasaray'da bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, bir futbolcusunun ülkesinin milli takım kampında yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü’den yapılan açıklama şöyle;

“Kamuoyunun bilgisine

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Galatasaray’ın milli takımlara gönderdiği futbolcular şu şekilde;

Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli, Ryan Babel.