Galatasaray A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş'ın istifasını Fatih Terim mi istedi?

Galatasaray'da A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş görevinden istifa etti. Sümertaş'ın istifasını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği öne sürüldü.

İddialara göre, Terim ile Sümertaş arasındaki kırılma seyircisiz oynanan Beşiktaş maçıyla başladı. Fatih Terim, yeni tip Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada, takım içi organizasyonlar, futbolcularla yaşanan iletişim eksiklikleri ve hocanın verdiği talimatlara karşılık yaşanan ihmaller nedeniyle Sümertaş'ı eleştirdi. Terim, Sümertaş'a istifa etmesi gerektiği mesajını verdi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, araya girmeye çalışan idari menajer Şükrü Hanedar da Terim’in tepkisiyle karşılaştı. Terim, Hanedar’ı sert sözlerle uyardı. Fatih Terim’in yaz transfer döneminden bu yana fikir ayrılığı yaşadığı Şükrü Hanedar’ın da çalışmalarından memnun olmadığı öğrenildi.

Uzun süredir Terim’in ekibinde yer alan Hande Sümertaş, yaşanan bu gelişmeler sonucunda ayrılma kararı aldı ve istifa etti. Hande Sümertaş’ın görevini Fatih Terim’e iletişim konusunda uzun yıllar öncesinden destek veren ve son dönemde kulüp profesyonelleri arasında yer alan Aslı İşliel’in üstlenmesi bekleniyor. Öte yandan Fatih Terim’in kızları Merve ve Buse Terim ile Sümertaş arasında sosyal medya konusunda bir tatsızlık yaşandığı da ifade ediliyor.