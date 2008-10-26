Galatasaray çok rahat



Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sahasında 92-68 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nin 2. hafta maçında Galatasaray Cafe Crown, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 92-68 yendi.



Çekişmeli geçen 1. periyotta Galatasaray Cafe Cron, Zizic, Graves ve Erdem ile sayılar üretirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ise Green ve Hadi ile rakibine karşılık verdi. 5. dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Karşılıklı basketlerin devam ettiği ilk çeyrekte sarı-kırmızılılar, 6l. dakikada Erdem ile 12-10 geçti ve ilk periyodu da 21-18 önde tamamladı.



Çekişmenin sürdüğü 2. periyodun başında Antalya temsilcisi King ve Doudhit, Galatasaray Cafe Crown ise Cüneyt'in asistleriyle Gurovic ve Graves ile boyalı alandan sayılar buldu. 14. dakika 30-30 eşitlikle geçildi. Maçta iyi mücadele eden iki takımdan Galatasaray Cafe Crown, ilk yarıda ribauntlarda rakibine 19-15 üstünlük sağladı. İkinci çeyreğin son dakikası içinde Gurovic ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 49-41 üstün geçti.



İkinci yarıda daha etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Milojevic, Erdem ve Hüseyin ile hücumları iyi değerlendirerek, periyodun son dakikasında 15 sayılık farka ulaştı ve son bölüme 70-55 önde girdi.



Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Galatasaray Cafe Crown, Cemal, Graves ve Milojevic ile etkili olarak 37. dakikada farkı 21 sayıya (84-63) çıkardı. İyi mücadele eden Antalya temsilcisi karşısında Galatasaray Crown, maçı 24 sayılık farkla 92-68 kazandı.



GALATASARAY CAFE CROWN: 92 - ANTALYA BŞ. BELEDİYESİ: 68

Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Engin Kennerman xx, Zafer Yılmaz xx, Ali Şakacı xx



Galatasaray Cafe Crown: Cüneyt xx 1, Erdem xxx 14, Graves xxx 26, Zizic xx 7, Milojevic xxx 9, Gurovic xxx 20, Hüseyin xxx 7, Cemal xxx 6, Alican x, Teoman x, Altay x 2, Strickland x



Antalya Büyükşehir Belediyesi: Green xxx 12, Hadi xx 9, King xxx 16, Doudhit xx 7, Ümit x 5, Cemal x 4, Mustafa x 1, Nedim xx 6, Yunus x, Melvin x 8



1. Periyot: 21-18



Devre: 49-41 (Galatasaray Cafe Crown lehine)



3. Periyot: 70-55