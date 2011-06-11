-GALATASARAY CEYHUN İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Galatasaray Kulübü, Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcu Ceyhun Gülselam'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Ceyhun Gülselam'ın Profesyonel Futbol Takımımıza transferi için görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi. Galatasaray, daha önce de Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'ı renklerine bağlamıştı.