Galatasaray Cesare Prandelli’nin ardından Gaziantep’te moral arıyor

Süper Lig'deki son maçında evinde Trabzonspor'a 3-0 yenilen, hafta içinde de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibine 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına erken veda eden sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep'te galip gelerek, kötü gidişine son vermek amacında.

Galatasaray'da kulüp yönetimi, teknik direktör Cesare Prandelli ile yollarını ayırırken, Gaziantepspor maçında sarı-kırmızılı ekibin başında kaleci antrenörü Claudio Taffarel yer alacak.

NTV Spor'da yer alan habere göre, ligde 20 puanla zirvede bulunan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde üçüncü sırada yer alan "Cim Bom", Gaziantep deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kamil Ocak Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını NTVSpor.net'ten takip edebilirsiniz.

Galatasaray muhtemel 11

Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Telles, Melo, Selçuk, Hamit, Sneijder, Olcan, Burak

Gaziantepspor muhtemel 11

Karcemarskas, Barış, Arokoy, Binya, Şenol, Erdem, Chico, Mustafa, Chibuike, İbrahim, Oğulcan

Antep'te hoca Taffarel!

Galatasaray'da Teknik Direktör Cesare Prandelli'nin sözleşmesi feshedildi. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, yapılan görüşme sonrasında İtalyan hocanın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Gaziantepspor maçında takımın başında Claudio Taffarel olacak.

Melo ve Yekta sınırda

Galatasaray'da Felipe Melo ve Yekta Kurtuluş, Gaziantepspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili ise henüz takımla antrenmanlara çıkmıyor.

Gaziantep evinde kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 15 puan ve averajla 8. sırada yer alan Gaziantepspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta da rakiplerine yenilmedi.

Gaziantepspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

57. randevu

Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapacakları maçla ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 32-10 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 91 gole, Gaziantepspor 42 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 2-1 kazandı, Gaziantep'teki mücadele ise golsüz sona erdi.

Gaziantep 5 maçtır kazanamıyor

Gaziantepspor, Galatasaray'ı Süper Lig'de 5 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2011-2012 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 4-2'lik sonuçla alan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonraki 5 maçtan 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, galip gelemedi.

Antep'teki maçlar

Galatasaray ile Gaziantepspor, şimdiye dek Gaziantep'te 28 kez karşı karşıya geldi.

"Cim Bom", deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 14 kez yendi, evsahibi ekip 6 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 8 maç berabere sonuçlanırken, Galatasaray 39, Gaziantepspor ise 24 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, lig tarihinde Gaziantepspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda 6-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, Gaziantepspor'u 1996-97 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1992-93 sezonunda da Gaziantep'te 5-0 gibi açık farklarla yendi.

Gaziantepspor ise Galatasaray karşısındaki toplam 10 galibiyetinden 9'unu tek farklı skorlarla aldı. 2011-2012 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 4-2 galip gelen kırmızı-siyahlı ekip, rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza attı.