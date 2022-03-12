Galatasaray cephesinden Beşiktaş'a tepki: Neden bu kadar diretiyorlar anlamıyorum, bu bir kan davası mı?

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı, Beşiktaş'ın erteleme talebini reddetmesi üzerine, "Neden bu kadar diretiyor anlamıyorum, bu bir kan davası mı?" yorumunda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Sarı-Kırmızılılar, 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacak.

Galatasaray maçın ertelenmesi talebinde bulunsa da Beşiktaş yönetimi kabul etmedi.

Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray yöneticisi, "Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, NEF Stadyumuna da, Olimpiyat Stadına da, Vodafone’a da yağıyor. Yine de Beşiktaş’ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formdaki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yaptığı basın toplantısında, "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır." dedi.