Galatasaray, Cenk Gönen'i havaalanında unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye giden Galatasaray kafilesinde ilginç bir olay yaşadı.

A Haber'de yer alan habere göre, havaalanında sarı kırmızılı futbolcuları karşılamaya gelen taraftarların arasında kalan yedek kaleci Cenk Gönen takım otobüsüne geç kaldı. Cenk'in yokluğunu farketmeyen takım otobüsünün şoförü kapıları kapatıp hareket etti. Kafileye son anda koşarak yetişen Cenk'in telaşı otobüste şakalaşmalara neden oldu. Kafile daha sonra konaklayacağı otele hareket ederek, kampa girdi.