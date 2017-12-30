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Spor

Galatasaray Cengiz Ünder’i kiralıyor

20 yaşındaki futbolcuya belirli sayıda maç için ilk 11 garantisi verileceği de gelen haberler arasında

30 Aralık 2017 14:24

Fatih Terim’in hazırladığı transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, Cengiz Ünder’i kiralamak için çalışmalara başlandığı, Galatasaray’da transfer komitesinin önümüzdeki hafta İtalya’ya giderek Roma’yla masaya oturacağı iddia edildi.

İlk 11 garantisi yolda

13.5 milyon Euro’ya transfer olduğu Roma’da şu ana kadar beklediğini bulamayan Cengiz’in de, Galatasaray’da kiralık oynama düşüncesine sıcak baktığı öğrenildi. İtalyan kulübünü ikna etmek için, 20 yaşındaki futbolcuya belirli sayıda maç için ilk 11 garantisi verileceği de gelen haberler arasında.

Opsiyonu da istiyorlar

Galatasaray Yönetimi’nin, olası bir anlaşma halinde kiralık kontrata satın alma opsiyonunu da eklemeyi düşündüğü bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun transferinin hem performans hem de geleceğe yatırım açısından çok kritik bir hamle olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumda. (Fanatik)   

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